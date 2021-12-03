  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Щоб отримати тисячу гривень, згенерувати covid-сертифікат в «Дії» треба зараз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр нагадаав, як згенерувати сертифікат про вакцинацію у &laquo;Дії&raquo; - Щоб отримати тисячу гривень, згенерувати covid-сертифікат в «Дії» треба зараз
    Міністр нагадаав, як згенерувати сертифікат про вакцинацію у «Дії»
    фото: Дія

    Початок виплат за вакцинацію заплановано на 19 грудня

    Вже зараз треба згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія», щоб з 19 грудня отримати 1000 грн за програмою «єПідтримка».

    Алгоритм дій нагадав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

    Щоб згенерувати сертифікат, потрібно завантажити додаток, авторизуватися, натиснути «додати документ» на головному екрані або обрати «covid-сертифікати» в послугах.

    Важливо не забути поставити галочку про згоду на обробку персональних медичних даних. Якщо лікар вніс коректну інформацію в електронну систему, сертифікат з'явиться в додатку автоматично.

    «Зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID», – нагадав Федоров.

    Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги.

    За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.

    Як відомо, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

    До слова, напередодні СБУ викрила дві масштабні схеми підробок сovid-документів.

    Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр гроші Мінекономіки лікар Україна щеплення імунітет вакцинація послуги Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Щоб отримати тисячу гривень, згенерувати covid-сертифікат в «Дії» треба зараз