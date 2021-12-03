Щоб отримати тисячу гривень, згенерувати covid-сертифікат в «Дії» треба зараз
Початок виплат за вакцинацію заплановано на 19 грудня
Вже зараз треба згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія», щоб з 19 грудня отримати 1000 грн за програмою «єПідтримка».
Алгоритм дій нагадав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
Щоб згенерувати сертифікат, потрібно завантажити додаток, авторизуватися, натиснути «додати документ» на головному екрані або обрати «covid-сертифікати» в послугах.
Важливо не забути поставити галочку про згоду на обробку персональних медичних даних. Якщо лікар вніс коректну інформацію в електронну систему, сертифікат з'явиться в додатку автоматично.
«Зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID», – нагадав Федоров.
Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги.
За даними МОЗ станом на ранок 3 грудня, повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців.
Як відомо, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.
До слова, напередодні СБУ викрила дві масштабні схеми підробок сovid-документів.
Варто також нагадати, що карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила.