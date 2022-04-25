Вибухи у російському прикордонні. Показова хроніка за останній місяць

За останній місяць у прикордонних з Україною областях РФ сталася низка вибухів та обстрілів території. Як мінімуму у частині з них, зокрема, у обстрілі села Клімово на Брянщині (фото) винні самі російські військові

За березень та квітень у низці російських регіонах, які межують з Україною, сталася низка інцидентів, які пов’язують з війною

Вибухи на території російського прикордоння були зафіксовані ще у березні. Зокрема, 23-24 березня у селі Журавльовка Бєлгородської області, яке розташоване біля кордону з Україною.

Внаслідок цих обстрілів були пошкоджені будинки та автомобілі жителів села, три особи отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загинула одна людину – сільський священник. У цій смерті Слідчий комітет РФ звинуватив українську сторону, яка начебто обстріляла територію Журавльовки з реактивної установки залпового вогню «Смерч».

29 березня вибухи сталися на території самого Бєлгорода та області, у селі Красний Октябрь. Інцидент мав місце, зокрема, на території військового містечка. Російські ЗМІ повідомили про чотирьох поранених військовослужбовців.

Преса за гарячими слідами повідомила про те, що причиною вибухів під Бєлгородом став «людський фактор».

Інциденти на території Бєлгородщини продовжилися на початку квітня. 1 квітня вибухи спровокували пожежу нафтобазі «Роснєфті» у Бєлгороді. У цій пожежі губернатор регіону звинуватив ЗСУ – підставою стали відеозаписи, на яких було видно два нібито українські гелікоптери, що летіли до нафтобази.

Пожежа викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Крім того, очільник Бєлгородщини заявив, що у селах Нікольське та Ясниє Зорі були виявлені воронки від снарядів, а також пошкоджені лінії електропередач та житловий будинок.

Крім Бєлгородщини, місцеві жителі розповідали про вибухи на території Краснодарського краю. 11 квітня наслідки вибухів були помічені у селі Шабельському на Кубані. Очевидці розповідали, що вибухом були пошкоджені дахи у кількох сільських будинках.

У середині квітня місцева влада прикордонних із Україною регіонів почала залякувати жителів байками про теракти, які нібито планує українська сторона. А 13 квітня був обстріляний прикордонний пункт біля села Гордєєвка у Курській області. Губернатор області заявив, що обстріл вівся з території України.

14 квітня настала черга Брянської області. Невідомі обстріляли районний центр Клімово на заході регіону. Наступного дня СБУ заявила, що перехопила розмови російського окупанта з дружиною, де військовий розповідає, що Клімово обстріляли саме росіяни, аби звалити провину на ЗСУ.

Голова Бєлгородського району Володимир Перцев 23 квітня заявив, що територію району обстріляли з боку України. Один снаряд, який нібито прилетів звідти, упав у полі.

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.