Фіни скасували великий контракт з «Росатомом». Москва сказилась і перейшла до погроз

Росіяни поставили ультиматум: «В сложившейся ситуации у нас не остается выбора...»

П'ять днів тому стало відомо, що фінська проєктна компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з російським «Росатомом» на будівництво АЕС «Ханхіківі-1». У компанії зазначили, що контракт розірвано з RAOS Project (юридична особа «Росатома» у Фінляндії) через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.

«Протягом останніх років спостерігалися значні й зростаючі затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом'якшити жодного з ризиків. Це означає, що співпраця з RAOS Project припиняється негайно», – йшлося у заяві Fennovoima.

У Росії вже відреагували на таке рішення. У RAOS Project повідомили про плани вимагати компенсацію за розірвання контракту щодо АЕС «Ханхіківі-1» у Фінляндії.

«У ситуації, що склалася, у нас не залишається вибору, крім як захищати свої інтереси і вимагати компенсацію за це незаконне припинення проєкту», – йдеться в заяві генпідрядника, опублікованій на його сайті.

Дочка «Росатому» назвала доводи фінської компанії такими, що «суперечать фактичному стану справ». Росіяни почали викручуватися, що останнім часом проєкт «істотно просунувся» й звинуватили іноземну компанію у затримці документів.

«Наприкінці минулого року RAOS Project передав документи попереднього звіту щодо аналізу безпеки. За даними RAOS, замовник ці документи прийняв, але сам затримав доставку документів регулятору, бо власна незалежна оцінка безпеки Fennovoima не пішла за графіком», – сказали у дочці «Росатому».

Росіяни все ще сподіваються, що фіни підуть їм на поступки та погодяться на перезапуск проєкту.

Зазначимо, що Фінляндія зменшила імпорт нафти з РФ на 70% й готується до припинення постачання газу з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Shell йде зі свого найбільшого проєкту у Росії «Сахалін-2», пов'язаного з виробництвом скрапленого природного газу. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю.