«Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС

Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня

Окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), завдали шкоди на 18,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, завдавши шкоду, яка, за попередніми оцінками, становить 18,3 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що ця сума складається з вартості пошкоджених рашистами:

будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;

робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;

обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Наразі на станції перебуває до 500 загарбників, приблизно 50 одиниць важкої техніки, а також незаконно завезенні представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом».

Міністерство енергетики та керівництво «Енергоатому» неодноразово зверталися до міжнародної спільноти щодо неприпустимості перебування на ядерному об’єкті російської армії.