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    Забагато жінок. Раду Парижа оштрафували на €90 тисяч через дискримінацію чоловіків

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    <span>Адміністрація Макрона оштрафувала Паризьку раду, яку очолює Енн Ідальго</span> - Забагато жінок. Раду Парижа оштрафували на €90 тисяч через дискримінацію чоловіків
    Адміністрація Макрона оштрафувала Паризьку раду, яку очолює Енн Ідальго

    У міській раді французької столиці нарахували велику кількість жінок на керівних посадах

    Міську раду Парижа оштрафували на 90 000 євро відповідно до французьких законів про рівність за дискримінацію щодо чоловіків.

    Про це повідомляє The Times.

    Уряд Франції наклав штраф після того, як з'ясувалося, що жінки отримали 11 з 16 постів директорів і заступників директора у раді у 2018 році, останньому році, за який є повні дані.

    Закон від 2012 року вимагає від національних урядових відомств і місцевих рад гарантувати, що жодна зі статей не отримує понад 60% високопоставлених призначень у будь-який конкретний рік.

    У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

    За словами критиків, такі бюрократичні схеми, спрямовані на просування прав жінок, можуть в підсумку тільки зашкодити.

    До слова, Міжнародний олімпійський комітет вніс революційні зміни в програму Ігор-2024. Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в наступному році, стануть першими Іграми з дотриманням гендерної рівності. В них візьмуть участь загалом 48,8 відсотка жінок. Цей показник буде ще збільшений у Парижі в 2024 році – буде досягнуто рівної кількості спортсменів-чоловіків і спортсменок-жінок вперше в історії Олімпіади. У легкій атлетиці, боксі і велоспорті в рамках Ігор у Парижі-2024 вперше в історії буде досягнуто повної гендерної рівності. Це означає, що 28 з 32 видів спорту, включених до програми Парижу-2024, будуть повністю збалансовані між чоловіками і жінками. У програмі Ігор-2024 також відзначене зростання числа змішаних заходів з 18 до 22-х у порівнянні з Токіо-2020.

    Слід також нагадати, що відома письменниця Джоан Роулінг повернула правозахисну премію через трансгендерний скандал.

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    Теги: Франція мер штраф права людини жінка чоловік гендер
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