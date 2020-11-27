В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
Визначено переможців міського конкурсу малюнка «Як я розумію гендер»
Серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Одеси був проведений міський конкурс малюнку «Як я розумію ґендер».
Конкурс проводився з метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах ґендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання ґендерної рівності.
У конкурсі взяли участь 72 учні закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади Одеси.
За результатами оцінювання журі були визначені переможці конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, у кожній віковій категорії:
І вікова категорія – від 9 до 13 років:
1 місце:
- Вероніка Правосудова, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
- Єлизавета Бучинська, учениця Одеської СШ № 40.
2 місце:
- Софія Куца, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
- Орина Кравчук, учениця Одеської СШ № 40.
3 місце:
- Ксенія Осадча, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»;
- Марія Галамай, учениця Одеської ЗОШ № 122;
- Анна Храмченко, учениця Одеської ЗОШ № 11.
ІІ вікова категорія – від 14 до 17 років:
1 місце:
- Дар’я Бондар, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика».
2 місце:
- Ксенія Никифоренко, учениця Одеського НВК «Гімназія №7»;
- Софія Чернявська, учениця Одеського НВК № 13.
3 місце:
- Юлія Мельник, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
- Валерія Грановська, учениця Одеської ЗОШ № 51.
Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами департамента освіти та науки Одеської міської ради і пам’ятними подарунками.