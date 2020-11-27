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    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»

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    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»

    Визначено переможців міського конкурсу малюнка «Як я розумію гендер»

    Серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Одеси був проведений міський конкурс малюнку «Як я розумію ґендер».

    Конкурс проводився з метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах ґендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання ґендерної рівності.

    У конкурсі взяли участь 72 учні закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади Одеси.

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    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»

    За результатами оцінювання журі були визначені переможці конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, у кожній віковій категорії:

    І вікова категорія – від 9 до 13 років:

    1 місце:

    • Вероніка Правосудова, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
    • Єлизавета Бучинська, учениця Одеської СШ № 40.

    2 місце:

    • Софія Куца, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
    • Орина Кравчук, учениця Одеської СШ № 40.

    3 місце:

    • Ксенія Осадча, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»;
    • Марія Галамай, учениця Одеської ЗОШ № 122;
    • Анна Храмченко, учениця Одеської ЗОШ № 11.

    ІІ вікова категорія – від 14 до 17 років:

    1 місце:

    • Дар’я Бондар, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика».

    2 місце:

    • Ксенія Никифоренко, учениця Одеського НВК «Гімназія №7»;
    • Софія Чернявська, учениця Одеського НВК № 13.

    3 місце:

    • Юлія Мельник, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;
    • Валерія Грановська, учениця Одеської ЗОШ № 51.

    Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами департамента освіти та науки Одеської міської ради і пам’ятними подарунками.

    Міський конкурс малюнку проводився у рамках Міської цільової програми з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки. 
    Теги: Одеса конкурс гендер
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