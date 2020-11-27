В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»

Визначено переможців міського конкурсу малюнка «Як я розумію гендер»

Серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Одеси був проведений міський конкурс малюнку «Як я розумію ґендер».

Конкурс проводився з метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах ґендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання ґендерної рівності.

У конкурсі взяли участь 72 учні закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади Одеси.

За результатами оцінювання журі були визначені переможці конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, у кожній віковій категорії:

І вікова категорія – від 9 до 13 років:

1 місце:

Вероніка Правосудова, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;

Єлизавета Бучинська, учениця Одеської СШ № 40.

2 місце:

Софія Куца, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;

Орина Кравчук, учениця Одеської СШ № 40.

3 місце:

Ксенія Осадча, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»;

Марія Галамай, учениця Одеської ЗОШ № 122;

Анна Храмченко, учениця Одеської ЗОШ № 11.

ІІ вікова категорія – від 14 до 17 років:

1 місце:

Дар’я Бондар, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика».

2 місце:

Ксенія Никифоренко, учениця Одеського НВК «Гімназія №7»;

Софія Чернявська, учениця Одеського НВК № 13.

3 місце:

Юлія Мельник, вихованка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»;

Валерія Грановська, учениця Одеської ЗОШ № 51.

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами департамента освіти та науки Одеської міської ради і пам’ятними подарунками.

Міський конкурс малюнку проводився у рамках Міської цільової програми з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки.