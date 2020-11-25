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    16 днів проти насильства: у Києві відбудуться два перформанси

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    Київ долучається до&nbsp;міжнародної акції &laquo;16 днів проти насильства&raquo;&nbsp; - 16 днів проти насильства: у Києві відбудуться два перформанси
    Київ долучається до міжнародної акції «16 днів проти насильства» 
    Фото з відкритих джерел

    Заходи відбудуться біля ТРЦ «Оушен плаза» і у сквері імені І. П. Котляревського

    У середу, 25 листопада, у рамках старту міжнародної акції «16 днів проти насильства» біля торгово-розважального центру «Оушен плаза» відбуватиметься перформанс під гаслом «#НеМовчиПроВажливе». Про це повідомив Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

    Соціальна акція #НеМовчиПроВажливе – це дієвий спосіб привернення уваги представників різних вікових груп до проблем насильства, у тому числі гендерного та домашнього. Суть акції у тому, що важливою є реакція абсолютно кожної людини на будь-які прояви насильства. І саме вчасна реакція, вчасне повідомлення про проблему, навіть у разі виявлення насильства до незнайомих людей, може дійсно вирішити ситуацію і допомогти потенційним жертвам уникнути насильства. Тоді як просто бездіяльність часто стає мовчазною згодою і тільки провокує подібні випадки в соціумі.

    Час проведення: з 18:00 до 19:00.

    Місце проведення: вул. Антоновича, 176, ТРЦ «Оушен плаза» (центральний вхід).

    Також 25 листопада у сквері імені І. П. Котляревського за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться льодовий перформанс «Знищимо насильство».

    Організатор перформансу – Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Під час події учасники розбиватимуть тематичну скульптуру з льоду, що символізуватиме знищення такого явища, як насильство в усіх його проявах. Сквер у цей час буде підсвічено помаранчевим кольором, який є символом боротьби з гендерно зумовленим насильством.

    До перфомансу можуть долучитися всі охочі. Це і стане головною ідеєю акції – донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями.

    У заході візьмуть участь: заступниця голови КМДА Марина Хонда, представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян, керівниця проекту ООН Жінки Нургуль Асилбєкова, фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук.

    Початок заходу: о 16:00.

    Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Акція в Україні стартує 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

    Основними завданнями акції є:

    • привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;
    • активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій щодо викорінення домашнього насильства;
    • проведення інформаційних кампаній із метою підвищення обізнаності населення України з питань попередження насильства в сім’ї, жорсткого поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства;
    • формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.
    Теги: Київ акція домашнє насильство КМДА гендер
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