Заборона пластикових пакетів. Уряд послався на африканський досвід

«Ми хочемо зробити так, щоб всі наші екологічні обмеження спонукали до трансформації і зростання»

Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим Україні може бути корисний досвід африканських країн щодо заборони пластикових пакетів.

«Ми безперечно спілкувалися з бізнесом – і з рітейлом, і з виробниками пакетів та імпортерами. Все вказує на те, що дев’ять місяців буде достатньо для того, аби переналаштуватись в частині технологій і обладнання на випуск пакетів з біорозкладної гранули. Насправді, відмінність в обладнанні, як нас запевняють виробники, є несуттєвою або її взагалі немає. У когось – більш старе устаткування, у когось – більш нове. Зміниться лише склад гранули. Замість поліетиленової, виробники почнуть використовувати гранулу на основі крохмалю, наприклад, кукурудзяного», – розповів Абрамовський.

Він додав, що раніше були побоювання, що ці пакети коштуватимуть набагато дорожче. «Звісно, у нас поки невеликий ринок біорозкладних матеріалів, але Україна має всі можливості для того, щоб виробляти ці гранули, і вже таке виробництво існує. За моєю інформацією, певні аграрні підприємства хочуть розвиватися у цьому напрямку – виробляти кукурудзяний крохмаль, потім з нього виробляти гранулу і стати гравцем на цьому ринку. Ми це все вітаємо», – уточнив міністр.

Абрамовський переконаний, що біорозкладні пакети, які зараз коштують в маркетах десь п’ять гривень, згодом стануть дешевшими. «Необхідно лише створити конкуренцію. Китайські та європейські компанії зараз продають гранулу, і, на мою думку, буде дуже слушно, якщо Україна розвиватиме своє виробництво і використовуватиме дружні для природи технології. Наразі ми просто потерпаємо від пластику, з якого виробляються пакети, – він дуже тонкий та важкий для вторинного використання та перероблення. Він всюди – в лісі, у водоймах, в морі, за деякий час ми просто потонемо в ньому», – уточнив міністр.

Він підкреслив, що ми далеко не перші, хто забороняє пластикові пакети: навіть в певних країнах Африки застосовується штраф в 48 тисяч доларів за розповсюдження пластикових пакетів і відповідно 500 доларів за використання. Тобто навіть африканські країни нас випередили в цьому.

«Пакети для сміття, які виробляються спеціально для цього, є продуктом ресайклінгу майже на 100% – тобто не з первинного пластику, і це вже непогано. Але згодом, коли на ринку з’явиться достатньо пропозицій альтернатив, можна буде запроваджувати обмеження і для цього виду пакетів. У нас є концепція, аби не шокувати населення. Ми ж залишаємо можливість використання деяких пакетів, які використовуються як первинна упаковка, до 2023 року», – акцентував увагу міністр.

За його словами, вони мають бути біорозкладними, тобто даємо час, аби бізнес мав змогу переналаштуватися. «Ми завжди кажемо про те, що «зелена трансформація» – це точно не про штучні обмеження, ми хочемо зробити так, щоб всі наші екологічні обмеження спонукали до трансформації і зростання, зокрема, робочих місць», – резюмував Абрамовський.

Додамо, що 1 червня Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого заборонено використання надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм, оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Винятком є тільки пакети розміром до 225х345х450 мм, що використовуються для пакування м’яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.