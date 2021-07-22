Меркель: угода з США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем

Ангела Меркель зазначила, що текст декларації узгоджено з урядом США, а не з Конгресом

«Угода з урядом США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем, але допомагає», – заявила канцлерка ФРН

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що угода з урядом США щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» не розв'язує всіх проблем, проте допомагає. Про це повідомляє Focus.de.

Меркель зазначила, що текст декларації узгоджено з урядом США, а не з Конгресом.

«Угода з урядом США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем, але допомагає», – стверджує канцлерка.

Вона додала, що важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною після запуску «Північного потоку-2».

Як відомо, Україна хоче сильніших формулювань в угоді щодо «Північного потоку-2».

Варто зазначити, що у МЗС заперечили заяву США про узгодження з Україною угоди щодо «Північного потоку-2».

Раніше Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».

21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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