Меркель: угода з США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем
«Угода з урядом США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем, але допомагає», – заявила канцлерка ФРН
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що угода з урядом США щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2» не розв'язує всіх проблем, проте допомагає. Про це повідомляє Focus.de.
Меркель зазначила, що текст декларації узгоджено з урядом США, а не з Конгресом.
«Угода з урядом США щодо «Північного потоку-2» не розв'язує всіх проблем, але допомагає», – стверджує канцлерка.
Вона додала, що важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною після запуску «Північного потоку-2».
Як відомо, Україна хоче сильніших формулювань в угоді щодо «Північного потоку-2».
Варто зазначити, що у МЗС заперечили заяву США про узгодження з Україною угоди щодо «Північного потоку-2».
Раніше Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».
21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.