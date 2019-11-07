В басейні Дністра екологи виявили рекордні «дози» пестицидів та інших шкідливих речовин



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У деяких точках відбору граничні значення окремих сполук і металів перевищені від 2 до 10 разів

Серед сполук, які найбільш часто зустрічалися, були залишки пестицидів, фармацевтичних препаратів, промислових хімікатів, заборонених наркотиків, стимуляторів і підсолоджувачів

В рамках проекту Глобального екологічного фонду завершено скринінг - аналіз більше 6 тисяч хімічних сполук в басейні Дністра, в результаті якого визначено так звані специфічні забруднювачі басейну річки Дністер.

Згідно з дослідженням, найбільш забруднені точки відбору проб зафіксовані в річках Тисмениця та Серет, на Дністрі в місті Могилів-Подільський - в Україні, і в річках Бик і Реут - в Молдові. У цих точках відбору граничні значення окремих сполук і металів перевищені від 2 до 10 разів, повідомляється на сайті Дністровської комісії.

Серед сполук, які найбільш часто зустрічалися, були залишки пестицидів, фармацевтичних препаратів, промислових хімікатів, заборонених наркотиків, стимуляторів і підсолоджувачів.

Результати аналізу металів, в свою чергу, показали, що на деяких ділянках води значення кількості ртуті, міді і цинку перевищені, а в донних відкладеннях - нікелю, хрому та цинку.

Також результати скринінгу містять інформацію про основні органічні сполуки, що становлять загрозу людині і водним організмам Дністра. Серед них:

тербутілазін (хлортріазін), карбаріл, метолахлор, ацетохлор і пропазин-2-гідрокси – входять в групу засобів захисту рослин;

карбамазепін, флуконалозол, сульфаметоксазол і телмісартан - лікарські засоби, а також триклозан, який часто використовують як антибактеріальну речовину в миючих засобах та іграшках.

Особливу увагу експерти приділяють так званим новим (emerging) забруднюючим речовинам, виявленим в водах Дністра, а саме:

промисловим хімікатам, в т.ч. пластифікаторам і промисловим добавкам (моностеарат гліцерину, поверхнево-активні речовини);

лікарським засобам, які використовуються для лікування жовчного міхура, противірусним препаратам, анальгетикам, антидепресантам і косметичним лікарським засобам.

Всі результати є частиною широкого хімічного скринінгу як основи для майбутньої системи дослідного моніторингу відповідно до Водної рамкової директиви ЄС. Роботу виконав Інститут навколишнього середовища (Словаччина).

Відбір проб проводився в травні 2019 року, аналіз проводився в червні-липні.