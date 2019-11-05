Браконьєру з Одещини за 15 кілограмів риби світить три роки позбавлення волі



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В Одеській області затримали чоловіка 3 15 кілограмами риби

Під час затримання у чоловіка були відсутні документи на керування мотоциклом

Жителю Ренійського району Одеської області загрожує три роки позбавлення волі за вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями.

Про це інформує пресслужба обласного управління поліції, повідомляє «Главком».

«Під час патрулювання території поблизу села Орлівка місцеві правоохоронці виявили 46-річного чоловіка, який саме з місцевої річки витягав сітки з рибою», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також зазначається, що поліцейські вилучили у правопорушника заборонені знаряддя лову, 15 кілограмів риби, а також мотоцикл, на якому рибалка приїхав без документів на право керування.

«За фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом наразі триває досудове розслідування в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, - розповів заступник начальника Ренійського відділення поліції Валерій Кадина. - За керування транспортним засобом без відповідних документів на чоловіка склали протокол за ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення».