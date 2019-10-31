У Ладижинське водосховище запустили понад 11 тонн риби



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З 28 по 30 жовтня відбулося зариблення Ладижинського водосховища, в межах села Степашки Гайсинського району

До водойми запустили понад 11 тонн товстолоба, коропа та білого амура.

Про це повідомили у Вінницькому рибоохоронному патрулі.

Вселення здійснювалося за рахунок коштів користувача водних біоресурсів відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми.

Так до водосховища випустили 52 680 тисяч екземплярів (10 535 кг) двохлітки товстолоба, середньою вагою 200 грамів/екз., 3 340 екземплярів (334 кг) двохлітки коропа, середньою вагою 100 грамів/екз., 1 450 екземплярів (217 кг) двохлітки білого амура, середньою вагою 150 грамів.

Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Вінницького рибоохоронного патруля.

«Варто відзначити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням ставляться до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області.

Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм, ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією. Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами, які покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», - повідомив начальник управління Вінницького рибоохоронного патруля Олексій Ягельський.

Джерело: Vinbazar