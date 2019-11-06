Масова загибель риби на Херсонщині сталася через аміак



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За фактом мору риби поліція порушила кримінальну справу Фото: Facebook Юрія Гусєва

В Дніпрі загинули два мільйони особин риби

На Херсонщині влада розглядає три ймовірні причини масового мору риби у Дніпрі. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

За його словами, перша причина загибелі двох мільйонів особин риби зумовлена впливом явища природного характеру – збільшенням рівня хімічних сполук у водоймі, повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Друга пов’язана власне з функціонуванням кар’єру Херсонського морського торговельного порту. Висновок щодо впливу на довкілля, як повідомив очільник Херсонщини, підприємство не отримало, а представників відповідних комісій до роботи не допустило.

І третя причина може полягати у викиді пестицидів, зокрема, внаслідок диверсії.

У свою чергу завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрного університету, кандидат біологічних наук Павло Кутіщев більш схильний до припущення, що мор риби є наслідком сукупності природних факторів.

«За результатами попередніх досліджень можна стверджувати: основним токсином, який вплинув на рибу, є аміак. А рівень сірководню, за даними трьох лабораторій, не перевищив критичної позначки. Разом із низьким рівнем кисню, підвищенням температури водойми, цвітінням води та обмілінням це спрацювало на прискорення дії токсичних речовин», - повідомив Кутіщев.

За фактом мору риби поліція порушила кримінальну справу. Очільник ОДА Юрій Гусєв закликав усіх, хто має будь-яку інформацію, надати її слідству або членам робочої групи, створеної за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

«Зараз ми вживаємо всіх можливих заходів задля відновлення риби у нижньому Дніпрі, унеможливлення повторення ситуації в майбутньому та недопущення потрапляння у продаж риби з кар’єру», – повідомив Гусєв.

Раніше повідомлялося, що неподалік від піщаного кар'єру Херсонського морського торгового порту в Дніпрі зафіксували масовий мор риби.