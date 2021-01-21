У Херсоні люди протестують проти високих тарифів на газ (фото)

Херсонці не задоволені новими тарифами на газ, які запропонувала влада

У четвер, 21 січня, в Херсоні відбувається акція протесту проти високих тарифів на газ. Люди зібралися біля обласної ради.

Протестувальники вийшли нa плoщу Cвoбoди з плакатами «Cтoп тарифному геноциду», «Bимога до влади: дотримуйтеся Конституції!» тощо. До активістів долучилися представники громадського руху Save ФOП.

Акція протесту відбувається мирно, за нею спостерігає поліція діалогу.

Одночасно в будівлі відбувається позачергова сесія Херсонської обласної ради, на якій депутати виступили проти тарифного геноциду населення і об'єднались у зверненні до президента України і Кабміну проти різкого підвищення цін на газ, ліквідацію пільг на електроопалення.

Зазначимо, що Херсон активно долучився до тарифних протестів, які відбулися на минулому тижні.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою.