«Вони роблять із людей клоунів». На Тернопільщині бушують через тарифи на газ

Людей не влаштовує ціна газу вартістю 6,99 гривень за кубометр

У селі Ягільниця Чортківського району люди вийшли на протест. Місцеві мешканці вимагають переглянути тарифи на газ та газопостачання. Відповідне відео розташувала в мережі Facebook активістка Ольга Маркитян.

Із протестувальниками зустрілися представники місцевої влади. Люди вимагали, щоб їм пояснили, звідки взялася ціна газу вартістю 6,99 гривень за кубометр.

Також мешканці села розповіли, що їм постачають неякісне блакитне паливо. Вони вимагають, щоб відповідні органи провели експертизу газу.

«Вони роблять із людей клоунів», «прийшли до влади мародери», «у Європі такого немає», – такі слова лунали від протестувальників. Також мешканці села перекривали дорогу.

Додамо, що 21 січня відбулося сесія Тернопільської обласної ради під час якої депутати підтримали звернення щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти.

У четвер, 21 січня у Херсоні вимагають зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбуваются у Житомирі. У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».