Київські вчителі працюватимуть у захисних щитках



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Міністерство освіти і науки рекомендує вчителям носити захисні щитки

Наразі столичні школи застосовують змішані форми навчання

Кожен освітній заклад Києва має спеціальні папки – зелені, жовті, помаранчеві та червоні – з чіткими рекомендаціями і регламентом, як діяти, якщо місто потрапляє в ту чи іншу зону. Наразі використовується помаранчева, в якій передбачена можливість більш інтенсивно застосовувати змішані форми навчання – очну та дистанційну. Про це розповіла заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко у програмі «Київ. Вголос» на телеканалі «Київ».

«Але це не можуть бути жорсткі правила, однакові для всіх. Тому що в місті є як маленькі за кількістю учнів школи, так і великі. І в залежності від цього в кожному закладі діють свої регламенти, як саме там мають забезпечити змішане навчання, як учнів поділити на класи, що робити, якщо, наприклад, вчитель на самоізоляції, а клас працює. А є такі випадки. Діти приходять до класу і дивляться відео з вчителем. Всі ці моменти ми передбачили, і дуже сподіваюся, що з цим впораємося», - розповіла чиновниця.

До речі, при «помаранчевому» режимі вчителі мають вже працювати у захисних щитках. І зараз київська освітянська профспілка їх закуповує. Також розглядається питання щодо тестування вчителів. А ще місто закупило на 33 млн грн дезінфікуючих засобів для шкіл, яких має вистачити на декілька місяців.

Також Старостенко розповіла, що в місті влітку проводили курси з «діджиталізації» вчителів і розробили єдині стандарти, аби не було ситуації, коли один вчитель відпрацював весь день в Zоом, а інший просто скинув завдання у вайбер.

Чиновниця закликала батьків відповідально ставитися до здоров’я дітей: щодня перед школою замірювати температуру, і якщо є просто якісь прояви застуди – нежить або кашель, - залишати дітей вдома.

Як відомо, з 14 вересня в Україні діє новий поділ на карантинні зони. Київ потрапив до «помаранчевої» зони. У школах, які потрапили до «помаранчевих» зон епідемічної небезпеки, навчання продовжується у звичному режимі, а педагогам рекомендовано носити багаторазові захисні щитки під час уроків.