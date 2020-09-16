Росія в паніці. Аналітики озвучили несприятливий прогноз для нафтових країн



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На ринку нафти вважають, що епоха постійного попиту сировини підійшла до кінця

Під час віртуальної конференції S & P Global Platts 2020 аналітики вказали на вразливість країн-виробників нафти

Світовому ринку нафти напророкували чергове потрясіння. Як повідомляє CNBC, йдеться про майбутнє обвалення попиту.



За їх словами, до кінця року скорочення світового попиту на сировину складе вісім мільйонів барелів на добу. Більш того, на докризовий рівень показники не вийдуть і в наступному році. Потреба в нафті падає на тлі карантинних обмежень, а запаси в сховищах ростуть.



Готуючись до надлишку непотрібного палива, великі виробники вже орендували танкери, щоб при необхідності бути готовими до зберігання непотрібних барелів. Зокрема, Trafigura Group, другий за величиною незалежний трейдер нафти в світі, останнім часом забронював близько 12 супертанкерів, які можуть вміщати в цілому 24 мільйони барелів сировини.



В цілому на ринку вважають, що епоха постійного попиту на нафту підійшла до кінця. Наприклад, в британській BP впевнені, що рівень споживання може не відновитися і в найближчі 30 років.

Нагадаємо, що ціна нафти Brent продовжує падати.

Як повідомлялося, ціна на нафту Brent падає нижче $40 за барель вже протягом останнього тижня.

Нагадаємо, 8 вересня ціни на нафту продовжували знижуватися після закінчення літнього сезону в США.

До слова, нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.

31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.