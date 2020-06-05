Без маски, але з кавою. Як Зеленський відвідував Кам’янець-Подільський



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В Кам’янці більше сотні хворих на коронавірус, але Зеленський декілька разів знімав свою медичну маску під час прогулянки містом

У четвер, 4 червня, президент України Володимир Зеленський відвідав Кам’янець-Подільський в рамках робочої поїздки Хмельниччиною.

Супроводжували главу держави представники його Офісу, міський голова Михайло Сімашкевич, голова Хмельницької ОДА та чиновники облдержадміністрації та РДА.

Під час прогулянки містом Володимир Зеленський декілька разів знімав свою медичну маску, попри те, що в Кам’янці більше сотні хворих на коронавірус.

Президент також провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Зазначимо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.