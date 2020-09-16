Справа Шеремета: Антоненко поскаржився в Європейський суд з прав людини

Адвокати звернули увагу на те, що поліція затримала його 12 грудня не пізніше 15:10. Однак в документах вказано інший час – 23:05. А підставою для затримання стала постанова слідчого судді, винесена о 18:40. Тобто, до цього часу Антоненко вже щонайменше 3,5 години був не на волі.

Крім того, у позові вказали, що висловлювання президента і голови парламенту (як от подяка поліціянтам за відповіді на усі питання, окрім лиш того, хто замовник) «мали суто пропагандистський характер і, з урахуванням положення спікерів, істотно впливали на рішення про запобіжні заходи».

Туди ж адвокати віднесли й фрази генпрокурорки, яка сказала «встановлені особи, що власне вчинили злочин», міністра внутрішніх справ і його заступника (про зберігання заявником вибухівки, «якою можна вбити велику кількість людей»), заступника голови Нацполіції («відомі нам за минулими злочинами»).

Адвокати наголошують, що такі фрази «не можна вважати обережними й спрямованими на інформування громадськості про діяльність правоохоронних органів». Вважають це як окремим порушенням презумпції його невинуватості за ст. 6 Конвенції, так і прямим впливом на слідчих суддів надалі, що мало наслідком їхню упередженість.

Заявники стверджують, що строк досудового розслідування також не можна вважати розумним, оскільки справа не була складною. За час тримання Антоненка під вартою фактично жодних слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не провели.

Додають, що клопотання про зміну запобіжного заходу від 22 січня 2020 року та 6 травня того ж року судді не розглянули по суті.

Як повідомлялося Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року. У грудні минулого року слідство провело гучне затримання. Обвинувачення було висунуте відомими українським волонтерам: музиканту Андрію Антоненко, дитячій лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яна Дугарь. Усі вони вже понад вісім місяців перебувають під слідством.