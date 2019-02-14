Захист Мангера стверджує, що Гандзюк була агентом СБУ



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Фото: Укрінформ

За словами адвоката, Данило Доценко, який керував СБУ Херсонщини, був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк, яка була позаштатним агентом СБУ з позивним «П'ята»

Захист голови Херсонської облради Владислава Мангера стверджує, що загибла активістка Катерина Гандзюк була позаштатним агентом Служби безпеки з позивним «П'ята». Про це заявив у Шевченківському райсуді столиці у четвер адвокат Дмитро Ільченко, передає «Укрінформ».

«Данило Доценко, який керував СБУ у Херсонській області, був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк, яка була позаштатним агентом СБУ з позивним «П'ята», - сказав він.

За словами адвоката, генерал СБУ Данило Даценко вирішив використати Катерину Гандзюк у своїй війні з правоохоронними органами Херсонської області і замовив замах на неї - облиття кислотою.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

У Службі безпеки України назвали ці звинувачення повним абсурдом. На думку спікера СБУ Олени Гітлянської, метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки»

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.