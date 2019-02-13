Найєм не вірить заяві Мангера про причетність СБУ до вбивства Гандзюк



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Масі Найєм

На лаві підсудних Мангера може говорити все, що завгодно, зазначив Найєм

Адвокат Масі Найєм, який товаришував з активісткою Катериною Гандзюк, в організації вбивства якої підозрюється глава Херсонської облради Владислав Мангер, заявив, що не вірить словам останнього про причетність до організації вбивства Гандзюк генерала СБУ Доценка.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

«Чому він сказав про це тільки зараз? Не коли на Катю напали, не коли вона мучилася і навіть не після того, як виступив із заявою її батько. Мангеру віри немає. Зараз, вже будучи у суді, він може говорити що завгодно», - зазначив Найєм.

За його словами, якщо те, про що говорить Мангер, все-таки виявиться правдою, тоді сам глава Херсонської облради є співучасником злочину, оскільки до останнього тримав у таємниці важливу інформацію, про яку не міг не знати.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.