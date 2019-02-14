Суд продовжує засідання у справі Мангера (онлайн-трансляція)



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Напередодні Мангер на суді заявив, що вбивство Гандзюк організував генерал СБУ Данило Доценко Фото: Цензор.нет

Прокурори вимагають арештувати Мангера до 3 березня без можливості вийти під заставу

Шевченківський районний суд Києва 14 лютого продовжує засідання з обрання запобіжного заходу для голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого Генпрокуратура підозрює в замовному вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Після того, як суд напередодні відмовив у задоволенні клопотання адвокатів про відвід прокурорів, сторони засідання вивчали протоколи допиту підозрюваних, а близько півночі адвокати попросили про перерву у засіданні, яку суддя оголосив до 10:30 14 лютого.

Прокурори вимагають арештувати Мангера до 3 березня без можливості вийти під заставу.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

В СБУ назвали таку заяву наклепницькою.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядав обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: Радіо Свобода