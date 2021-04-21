Захист від штучного інтелекту: Єврокомісія розробила законопроєкт

Законопроєкт має бути розглянутий та ухвалений Європарламентом та підтриманий на рівні країн-членів ЄС

Європейська комісія розробила регуляторні правила для безпечного та етичного використання технології штучного інтелекту в країнах Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Пропонуючи ці правила, Євросоюз проявляє лідерство у розробці законодавчих норм, які гарантуватимуть довіру до штучного інтелекту. Встановлюючи такі стандарти, ми можемо прокласти шлях для етичного використання технологій штучного інтелекту в усьому світі та забезпечити конкурентоспроможність ЄС у цій сфері. Спрямовані у майбутнє та сприятливі для інновацій, наші правила застосовуються там, де вони є прямо необхідними: коли мова йде про безпеку та фундаментальні права наших громадян», – пояснила віцепрезидентка Єврокомісії з цифрового розвитку Маргрете Вестайгер.

Нові правила передбачають критерії з оцінки ризиків використання технологій штучного інтелекту, та поділяють усі технології сфери на 3 групи:

Технології неприйнятного ризику – всі системи штучного інтелекту, які спричиняють загрозу для безпеки, способу життя або для прав людей, наприклад, системи або додатки, які дозволяють маніпулювати поведінкою людей, або технології, що дозволяють владі сегментацію суспільства за ознакою вироблених системами штучного інтелекту «соціальних рейтингів».

Технології високого ризику – системи штучного інтелекту, які застосовуються, у сферах громадського транспорту та в інших об’єктах критичної інфраструктури, у сфері освіти та професійної підготовки, у сфері безпеки та працевлаштування, громадського порядку, міграції й притулку, правосуддя та інших, які прямо зачіпають безпеку особи або права людини, в тому числі на отримання адекватних соціальних послуг, якісної освіти або забезпечення права на гідну працю. Використовувати подібні системи штучного інтелекту можна буде тільки після ретельної перевірки регуляторними органами ЄС. Крім того, до «високого ризику» віднесені також технології розпізнавання обличчя, використання яких правоохоронними органами буде дозволене лише за судовим приписом.

Технології мінімального ризику – чат-боти, відеоігри, фільтри комп’ютерного спаму та інші, що не несуть загрози для безпеки або прав користувачів. Використання таких технологій не потребуватиме додаткового дозволу.

Законопроєкт Єврокомісії має бути розглянутий та ухвалений Європейським Парламентом та підтриманий на рівні країн-членів ЄС. Після такого ухвалення нововведення застосовуватимуться на всій території Європейського Союзу.

Тим часом, вінничанин в Америці створює штучний інтелект для боротьби з Covid-19.