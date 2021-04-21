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    Єврокомісія прогнозує виробництво 10 млн тонн зеленого водню до 2030 року

    нова енергія
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    Єврокомісія має намір зробити водневу революцію в енергетиці &nbsp; - Єврокомісія прогнозує виробництво 10 млн тонн зеленого водню до 2030 року

    Єврокомісія має намір зробити водневу революцію в енергетиці

     

    Фото: ukrinform.ru

    Для цього в країнах Євросоюзу будуть встановлені електролізери загальною потужністю 40 ГВт

    Європейська комісія поставила мету встановити до 2024 року в державах Євросоюзу 6 ГВт електролізних потужностей і провести до цього терміну при їх допомоги 1 млн тонн зеленого водню. Як тільки це буде досягнуто, Єврокомісія продовжить свої зусилля, щоб до 2030 року досягти 40 ГВт електролізних потужностей і провести 10 млн тонн енергоносія майбутнього, – повідомляє H2 View.

    Дані цілі викладені в «Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи», яка спрямована на залучення інвестицій для створення всього ланцюжка вартості водню – від виробництва екологічно чистого палива до його використання. Воднева стратегія буде сприяти створенню нових робочих місць, зростанню економіки і скороченню викидів парникових газів – в першу чергу, вуглекислого газу.

    Європейська комісія направила запрошення більш ніж тисячі членам Європейського альянсу по чистому водню подавати заявки і пропозиції щодо розширення водневих проектів в рамках загальноєвропейської водневої стратегії.

    Комісія сподівається, що організації, які входять до Альянсу, візьмуть на себе зобов'язання щодо розвитку глобальної водневої інфраструктури, яка дозволить всім європейським компаніям отримувати вигоду з перспективного безвуглецевого палива майбутнього.

    «Зелений водень грає ключову роль в гонці за декарбонізацію багатьох секторів нашої економіки, роблячи внесок у більш стійку і конкурентоспроможну промисловість Євросоюзу», – сказав комісар з внутрішнього ринку Єврокомісії Тьєррі Бретон.

    Теги: ЄС енергетика Єврокомісія промисловість водень
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