Єврокомісія прогнозує виробництво 10 млн тонн зеленого водню до 2030 року

Для цього в країнах Євросоюзу будуть встановлені електролізери загальною потужністю 40 ГВт

Європейська комісія поставила мету встановити до 2024 року в державах Євросоюзу 6 ГВт електролізних потужностей і провести до цього терміну при їх допомоги 1 млн тонн зеленого водню. Як тільки це буде досягнуто, Єврокомісія продовжить свої зусилля, щоб до 2030 року досягти 40 ГВт електролізних потужностей і провести 10 млн тонн енергоносія майбутнього, – повідомляє H2 View.

Дані цілі викладені в «Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи», яка спрямована на залучення інвестицій для створення всього ланцюжка вартості водню – від виробництва екологічно чистого палива до його використання. Воднева стратегія буде сприяти створенню нових робочих місць, зростанню економіки і скороченню викидів парникових газів – в першу чергу, вуглекислого газу.

Європейська комісія направила запрошення більш ніж тисячі членам Європейського альянсу по чистому водню подавати заявки і пропозиції щодо розширення водневих проектів в рамках загальноєвропейської водневої стратегії.

Комісія сподівається, що організації, які входять до Альянсу, візьмуть на себе зобов'язання щодо розвитку глобальної водневої інфраструктури, яка дозволить всім європейським компаніям отримувати вигоду з перспективного безвуглецевого палива майбутнього.

«Зелений водень грає ключову роль в гонці за декарбонізацію багатьох секторів нашої економіки, роблячи внесок у більш стійку і конкурентоспроможну промисловість Євросоюзу», – сказав комісар з внутрішнього ринку Єврокомісії Тьєррі Бретон.