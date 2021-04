Apple презентувала iPhone 12 в новому кольорі

На презентації Apple 20 квітня представили iPhone 12 в новому кольорі. Трансляція тривала онлайн на офіційному YouTube-каналі компанії.

Новий пурпуровий колір буде доступний для iPhone 12 та iPhone 12 mini.

THE PURPLE IPHONE 12 VIDEO AD IS SO GOOD #AppleEvent pic.twitter.com/RXR9gCrF91

Також новинкою став брелок-трекер AirTag, який дозволяє знаходити зниклі предмети за допомогою своїх девайсів від Apple. AirTag можна буде прикріпити до гаманця, ключів або інших важливих речей. Коштуватиме брелок $29.

30 second #AppleEvent highlights! There’s more.. but I couldn’t fit it in my time constraint