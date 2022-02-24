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    Заклик «ЛДНР» до Путіна: Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

    Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через звернення ватажків &laquo;Л/ДНР&raquo; до Путіна - Заклик «ЛДНР» до Путіна: Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
    Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через звернення ватажків «Л/ДНР» до Путіна
    фото з відкритих джерел

    Ватажки «ЛДНР» просять Путіна ввести війська на Донбас

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював засідання Ради безпеки ООН. Причина – звернення ватажків «ЛНР» та «ДНР» до Росії з проханням надати військову допомогу. Про це Кулеба повідомив в Twitter.

    «Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації», – повідомив міністр.

    Нагадаємо, ватажки «ДНР» та «ЛНР», Денис Пушилін та Леонід Пасічник, звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою. Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.

    У зверненнях говориться, що бойовики просять Росію «надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України».

    Ввечері 23 лютого стало відомо, що Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб.

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    Теги: Донбас Путін Радбез ООН Леонід Пасічник Денис Пушилін Дмитро Кулеба
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    Заклик «ЛДНР» до Путіна: Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН