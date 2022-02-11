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    Головнокомандувач Збройних сил: резерву тероборони потрібно до 2 млн осіб

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    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний&nbsp;закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх - Головнокомандувач Збройних сил: резерву тероборони потрібно до 2 млн осіб
    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх
    фото: Укрінформ

    За словами Залужного, потрібно півтора-два мільйони «достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну»

    До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату. Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

    «Ми укомплектували батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%, до кінця березня ця цифра становитиме 90%. Але при цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти – це вчителі, будівельники, звичайні люди», – додав Залужний.

    За словами Залужного, їм потрібно півтора-два мільйони «достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну».

    Він закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх.

    Серед інших прохань головнокомандувача ЗСУ – підготовка спеціально облаштованих місць, де резервісти могли б покращувати свої бойові навички.

    «Найближчим часом ми запровадимо системи підготовки резервістів через платформи дистанційного навчання», – сказав Залужний.

    «Мета – аби спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці та у кожному будинку», – додав він.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив Кличку та очільникам інших міст через підготовку тероборони.

    З 1 січня цього року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне завдання, яке закон ставить перед цими військами – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

    До слова, наприкінці січня Асоціація міст обговорила координацію дій територіальної оборони.

    Також депутати Київради взяли участь у навчаннях тероборони.

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    Теги: ЗСУ РНБО українці військові нацбезпека
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    Головнокомандувач Збройних сил: резерву тероборони потрібно до 2 млн осіб