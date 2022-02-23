Newsweek: розвідка США попередила Зеленського про початок вторгнення

Джерело, близьке до Офісу Зеленського, стверджує, що США втретє за місяць попереджають про ймовірне вторгнення Росії

Президент попереджений, що РФ з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин, виходячи з даних розвідки США

Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на джерело у розвідці США.

«Президент України попереджений, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин, виходячи з даних розвідки США. Крім того, повідомлення авіаспостерігачів вказують на те, що сьогодні вранці Росія порушила повітряний простір України, здійснивши нетривалий політ над Україною, можливо, розвідувальним літаком», – сказало джерело.

Джерело, близьке до Офісу Зеленського, також підтвердило виданню, що таке попередження було отримано, але відзначило, що це вже втретє за місяць, коли Київ отримує такі сповіщення.

Раніше заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив в ефірі телеканалу MSNBC, що Білий дім вважає визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» початком вторгнення в Україну.

За його словами, своїми діями Росія «сильно знизила ймовірність» дипломатичного вирішення ситуації на сході України.

Зазначимо, Російські олігархи втратили $32 млрд через ескалацію агресії РФ щодо України.

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

Напередодні ми повідомляли, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.

Як відомо путінська армія отаборилась у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

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