Надзвичайний стан в Україні діятиме 30 діб. Що пропонує Зеленський?

Надзвичайний стан запропоновано ввести на території 22 областях і місті Київ

Надзвичайний стан запропоновано ввести на території 22 областях і місті Київ

В Указі президента сказано, що на час надзвичайного стану, можуть ініціюватися питання щодо заборони партій та громадських організацій

Президент Володимир Зеленський направив на затвердження Верховною Радою свій Указ «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» від 23 лютого. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з його текстом, надзвичайний стан запропоновано ввести 24 лютого 2022 року на території 22 областях і місті Київ. Діятиме він протягом 30 діб.

Голови ОДА повинні утворити оперативні штаби, куди ввійдуть представники СБУ, прикордонної служби, військової служби правопорядку у Збройних силах, Державного агентства з управління зоною відчуження та органів місцевого самоврядування.

Указ про введення надзвичайного стану містить ряд обмежень:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

заборона проведення масових заходів і страйків;

евакуація людей з місць, небезпечних для проживання;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу та житла громадян;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування та соціальної підтримки та інших підрозділів;

заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби);

порушення у порядку, визначеному Конституції та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей

Після того, як президентський Указ потрапив до парламенту, голови фракцій підготували лист Зеленському щодо внесення змін до Указу про введення надзвичайного стану. Пропонуються такі зміни:

вилучити пункт про житло громадян;

вилучити пункт про обмеження діяльність телебачення;

змінити пункт про можливу заборону політичних партій на ті, хто просуває ідеологію країни-агресора;

прибрати пункт про обмеження пересування Україною.

«Ми сподіваємось, що президент внесе відповідні зміни і поверне це в Раду», – написав у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Як повідомляв «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого провів брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.