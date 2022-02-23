Ватажки «ЛДНР» просять Путіна ввести війська на Донбас (документ)

Ватажки «ЛДНР» звернулися до Путіна за військовою допомогою

Бойовики просять Росію «надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України»

Ватажки «ДНР» та «ЛНР», Денис Пушилін та Леонід Пасічник, звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою. Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання ТАСС.

Кремль також опублікував фотографії звернень ватажків «ЛДНР» до Путіна.

У зверненнях говориться, що бойовики просять Росію «надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України».

Ввечері 23 лютого стало відомо, що Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб.

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