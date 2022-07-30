Заклики до вбивства «азовців»: британський депутат пропонує вигнати посольство Росії

Росія заявила, що військовослужбовці українського полку «Азов» можуть бути страчені

Браянт: «Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви»

Велика Британія має вислати все посольство РФ після твіта з закликом повісити полонених бійців полку «Азов». Таку заяву зробив депутат Лейбористської партії Кріс Браянт.

«Це може бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?» – написав Кріс у Twitter.

This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t — Chris Bryant (@RhonddaBryant) July 29, 2022

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.