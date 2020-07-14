Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроєкт передбачає розпаювання землі під час приватизації або ліквідації держпідприємств

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроєкт №3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)».

Ухвалення законопроєкту підтримали 267 народних депутатів.

Законопроект №3012-2 передбачає розпаювання:

при приватизації підприємств, установ, організацій або їх структурних підрозділів;

при ліквідації підприємств, установ, організацій;

у разі прийняття органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне с/г підприємство, установа, організація, рішення про приватизацію її земель або земель її структурного підрозділу без приватизації або ліквідації такої юридичної особи.

Приватизації підлягають:

сільськогосподарські угіддя;

несільськогосподарські угіддя, що перебувають у постійному користуванні сільськогосподарського підприємства, установи чи організації, землі якого приватизуються, і на яких розташовані будівлі, споруди

«Правовий механізм приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій визначений у статті 25 Земельного кодексу України доволі неякісно… чинний механізм приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій позбавляє вказані юридичні особи практично усього земельного банку, що робить їх приватизацію абсолютно нецікавою для інвесторів, внаслідок чого фактично знищуються перспективи збереження відповідної виробничої бази. Також існують значні проблеми із забезпеченням земельними ділянками учасниками бойових дій… Для вирішення зазначених проблем був розроблений даний законопроект», – вказано у пояснювальній записці до законопроєкту №3012-2.

Нагадаємо, законопроєкт № 3012-2, який передбачає розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам, зареєстрували на початку червня.

Як повідомлялося, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набув чинності з 1 липня 2021 року