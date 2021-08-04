Запорізький титано-магнієвий комбінат повертається у власність держави

Підприємство у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа

Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду як позивача прийняв рішення про повернення 49% ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які належали компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (група компаній DF Group), до сфери управління Фонду державного майна України. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна. Зазначимо, що підприємство у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.

Отже, як повідомляє ФДМ, тепер відновлено державну власність над цілісним майновим комплексом підприємства.

Встановлено, що компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» після отримання у 2013 р. частки новоствореного ТОВ «ЗТМК» не виконала взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення $110 млн інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013-2015 років.

Водночас доведено, що підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави в ТОВ «ЗТМК» становила 51%. Призначеним менеджментом було розтрачено залучені $110 млн на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними з Group DF. Пізніше кошти були виведені на рахунки офшорних фірм. Натомість на модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн.

«Рішення суду доводить - ніхто не може наживатися коштом держави та народу України. Повернення «ЗТМК» у державну власність забезпечить подальший розвиток та відновлення виробництва, яке розпочалося у 2020 році. У червні минулого року на підприємстві було призначено новий менеджмент, тоді ми відновили контроль держави над комбінатом та розпочали реалізацію програми фінансового оздоровлення та модернізації. Вже скоро ЗТМК поверне собі статус перлини української металургії», – прокоментував голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Спільні дії ФДМУ та нового керівництва ТОВ «ЗТМК» вже дозволили ліквідувати корупційні схеми, домогтися розблокування рахунків підприємства, укладання прямих контрактів на постачання електроенергії з державними генеруючими компаніями, а також реструктуризації частини наявних боргів. За рахунок власних коштів підприємства забезпечуються інвестиції у розмірі 120 млн грн у модернізацію основних фондів. Завершення спорудження нового обладнання дозволить збільшити обсяги виробництва вдвічі до кінця 2021 року при додатковому зниженні собівартості продукції на 15-20%.

«Справедливість та інтереси держави завжди стоять вище будь-яких приватних цілей і ніхто не може безкарно перетворювати держпідприємства на власні корупційні годівнички. Фонд продовжить системно боротися за права держави та наводили лад на державних підприємствах. Повернення ЗТМК до 100-відсоткової власності держави важливий крок до економічного зростання, оскільки в перспективі ми зможемо залучити чесного інвестора: який буде дійсно розвивати підприємство, а не знищувати його», – підкреслив Дмитро Сенниченко.