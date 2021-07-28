Міністр інфраструктури спростував заяву своєї заступниці про платні дороги

Проєкт будівництва шести доріг передбачає державно-приватне партнерство, а не концесію, тому з водіїв плата не стягуватиметься

Дороги «Великого будівництва» ніколи не будуть платними, запевнив профільний міністр

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков спростував заяву своєї заступниці Анни Юрченко про платні дороги в Україні. Напередодні вона повідомила, що в Україні планується побудувати шість таких доріг і назвала орієнтовну вартість проїзду ними.

«Поясню, чому ця інформація не відповідає дійсності, і що відбувається насправді», – написав Кубраков у Facebook.

Він пояснив, що проєкти державно-приватного партнерства – це формат «оплати частинами» інвестору від держави, без плати за проїзд.

«У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували першу програму державно-приватного партнерства в дорожній галузі. Йдеться про шість ділянок автодоріг загальною довжиною 1500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18),

Бориспіль – Полтава (М-03),

Херсон – Миколаїв (М-14),

Київ – Житомир – Рівне (М-06),

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19),

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04 H11).

У рамках цього проєкту плата за проїзд не стягуватиметься», – запевнив Кубраков.

За його словами, внески інвестора в рамках такого будівництва будуть компенсуватися за державний кошт, а не з кишені водіїв.

«Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як availability payments або «плата за доступність». У чому вигода для інвестора? Крім виплат за виконану роботу, він також отримує на наступні 20-25 років контракт на утримання оновленої ділянки. Такий формат співпраці допомагає державі прискорити процес оновлення і якісного утримання доріг, а інвесторові – гарантувати прибутку в довгостроковій перспективі», – пояснює Кубраков.

Також він розповів, що зараз на етапі розробки перебувають два потенційних концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий – Мукачево і будівництво дороги Краковець – Броди – Рівне.

Міністр також зазначив, що гранична вартість зняття плати за проїзд визначена виключно для концесійних проєктів.

Крім того, Кубраков додав, що дороги «Великого будівництва» ніколи не будуть платними.

Нагадаємо, жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні. Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг.

Також, поліція склала звіт про причини, через які найчастіше відбувалися дорожні інциденти від початку 2021 року.

Кількість пригод на українських дорогах в першому півріччі 2021-го помітно збільшилася: з січня по червень (включно) Нацполіція задокументувала 86 тис. 459 інцидентів – на 14 з гаком тисяч (майже на 20%) більше, ніж у 2020 році.

Також повідомлялося, що заплановане «Укрзалізницею» підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до того, що клієнти будуть масово переходити на перевезення автомобільним транспортом, що зведе нанівець ефект від реалізації програми президента «Велике будівництво».