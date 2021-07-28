Разумков у Миколаєві побував на заводі та оглянув кораблі (фото)

Спікер парламенту 28-30 липня відвідає Миколаївщину та Одещину з робочою поїздкою

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков упродовж 28-30 липня перебуватиме з робочою поїздкою у Миколаївській та Одеській областях. Сьогодні він розпочав робочий день у Миколаєві, про що повідомив у Facebook.

Спікер написав, що тут сконцентровано багато підприємств пов’язаних із внутрішніми інвестиціями, промисловістю і оборонним сектором. Загалом, тут є чимало можливостей для розбудови тих галузей, завдяки яким Україна може розвиватися.

«Суднобудівна галузь – одна із найважливіших для міста та досить перспективна, адже завдяки її розвитку, країна може залучати нові інвестиції та створювати робочі місця», – повідомив він.

Разумков відвідав суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон», де будують та ремонтують кораблі.

«Кілька з них вдалося навіть оглянути. Після коронакризи багато країн світу концентрують увагу на внутрішньому виробництві, і Україна також зацікавлена у створенні всіх умов, щоб держава рухалася вперед незважаючи на будь-які виклики», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні на сайті паарламенту йдеться, що сьогодні Разумков у Миколаєві відвідає ще завод «Екватор» та Миколаївську астрономічну обсерваторію.

Крім того, на Одещині голова Верховної Ради відвідає Морський торговельний порт «Південний» та Балтську міську територіальну громаду, де ознайомиться з сучасним станом розвитку громади та досвідом залучення інвестицій, а також підтримки малого та середнього бізнесу. В Одесі спікер ознайомиться з роботою товариства з додатковою відповідальністю «IнтерХiм» та діяльністю військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Голова парламенту також візьме участь в Українському муніципальному форумі та зустрінеться із генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером.

П‘ята сесія Верховної Ради розпочалася 2 лютого, а завершилась 23 липня 2021 року. Планується, що шоста сесія парламенту дев’ятого скликання розпочнеться 7 вересня 2021 року, а завершиться 21 січня 2022 року.

Тим часом у Раді триває збір підписів, щоб провести сесію напередодні Дня Незалежності.