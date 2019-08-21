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    Запуск ринку землі: в Україну приїде президент Групи Світового банку

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    Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва в четвер - Запуск ринку землі: в Україну приїде президент Групи Світового банку
    Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва в четвер

    23 серпня Девід Малпасс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

    Глава Групи Світового банку приїде до України з першим візитом, щоб обговорити земельну реформу.

    Про це повідомляє пресслужба Світового банку в Україні.

    «Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва в четвер, 22 серпня 2019 року, з дводенним візитом. Це буде перший візит пана Малпасса до України після того, як 9 квітня 2019 року він посів посаду президента Групи Світового банку», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у п'ятницю, 23 серпня, пан Малпасс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектору, фермерами та представниками приватного сектору.

    Під час візиту також обговорюватимуться за участю Малпасса плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на прискорення економічного розвитку та створення нових робочих місць і ширших можливостей для народу України.

    За інформацією видання AgroPolit, одна з ключових тем візиту - ринок землі, хоча в офіційному плані питань до обговорення прямо не говориться про тему землі.

    Як зазначає ЗМІ, керівництво Світового банку постійно рекомендує українській владі прискорити земельну реформу, а експерти банку виступали раніше консультантами уряду у питаннях земельної реформи. Наразі вони активно вивчають тему земреформи в Україні і її складових.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому році в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році

    Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

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