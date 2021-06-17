«Донбасенерго» заявило про загрозу закриття усієї вугільної генерації

У компанії підкреслили, що строки виконання НПСВ є нереалістичними

«Донбасенерго» заявило про загрозу одномоментної втрати роботи для 180 тис. енергетиків і 150 тис. шахтарів через відсутність фінансування для екологічної модернізації ТЕС і нереалістичні терміни реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ). Про це пише «Інтерфакс-України» з посиланням на повідомлення компанії.

У «Донбасенерго» нагадали про сумний досвід реалізації НПСВ. Як зазначається у повідомленні, перед тепловою генерацією постала проблема його невиконання у зв'язку з відсутністю заздалегідь передбачених джерел фінансування екологічної модернізації ТЕС.

Також у «Донбасенерго» підкреслили, що строки виконання НПСВ є нереалістичними, а нереалізація Нацплану ставить під загрозу закриття всю вугільну генерацію України.

«Відсутність маневреної вугільної потужності створить дефіцит електроенергії в об'єднаній енергомережі України, призведе до зростання ціни на електроенергію, як наслідок – неконкурентоспроможність продукції вітчизняної промисловості та крах економіки в цілому. За відсутності маневреної вугільної потужності, Україна точно буде змушена вдатися до імпорту електроенергії з сусідніх країн», – підсумували в «Донбасенерго».

Також в компанії закликали Уряд та Міндовкілля розробити «дорожню карту» виконання плану HBB2. Мова про підготовку погалузевого плану зі зниження викидів СО2, передбачити джерела його фінансування, а вже потім, на рівні уряду України, взяти на себе зобов'язання зі зменшення викидів парникових газів у рамках виконання проєкту «Другого національного внеску».