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    «Донбасенерго» заявило про загрозу закриття усієї вугільної генерації

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    «Донбасенерго» заявило про загрозу закриття усієї вугільної генерації

    У компанії підкреслили, що строки виконання НПСВ є нереалістичними

    «Донбасенерго» заявило про загрозу одномоментної втрати роботи для 180 тис. енергетиків і 150 тис. шахтарів через відсутність фінансування для екологічної модернізації ТЕС і нереалістичні терміни реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ). Про це пише «Інтерфакс-України» з посиланням на повідомлення компанії.
    У «Донбасенерго» нагадали про сумний досвід реалізації НПСВ. Як зазначається у повідомленні, перед тепловою генерацією постала проблема його невиконання у зв'язку з відсутністю заздалегідь передбачених джерел фінансування екологічної модернізації ТЕС.
    Також у «Донбасенерго» підкреслили, що строки виконання НПСВ є нереалістичними, а нереалізація Нацплану ставить під загрозу закриття всю вугільну генерацію України.
    «Відсутність маневреної вугільної потужності створить дефіцит електроенергії в об'єднаній енергомережі України, призведе до зростання ціни на електроенергію, як наслідок – неконкурентоспроможність продукції вітчизняної промисловості та крах економіки в цілому. За відсутності маневреної вугільної потужності, Україна точно буде змушена вдатися до імпорту електроенергії з сусідніх країн», – підсумували в «Донбасенерго».
    Також в компанії закликали Уряд та Міндовкілля розробити «дорожню карту» виконання плану HBB2. Мова про підготовку погалузевого плану зі зниження викидів СО2, передбачити джерела його фінансування, а вже потім, на рівні уряду України, взяти на себе зобов'язання зі зменшення викидів парникових газів у рамках виконання проєкту «Другого національного внеску».
    Нагадаємо, за словами голови громадської ради при Міндовкілля, керівниці ВГО «Жива планета» Світлани Берзіної, коли розроблявся НПСВ, в Нацплані були чітко прописані зобов’язання держави і зобов’язання бізнесу. На її переконання, Україна має виконати свою частину та надати підтримку бізнесу, яка була обіцяна для досягнення показників.
    Теги: ТЕС вугілля ціни фінансування уряд
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    «Донбасенерго» заявило про загрозу закриття усієї вугільної генерації