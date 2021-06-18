ДБР проводить обшуки в Міністерстві юстиції – Малюська

ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

У ДБР поки не прокоментували ситуації

Державне бюро розслідувань увечері 17 червня проводить обшуки в Міністерстві юстиції України. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у коментарі Українській правді.

За його інформацією, обшуки проводять в одному із приміщень, розташованому на лівому березі Києва. Там розміщена антирейдерська комісія Мін'юсту. Затриманих або підозрюваних серед співробітників міністерства наразі немає.

Малюська сказав, що йому невідомі причини слідчих дій. У ДБР поки не прокоментували ситуації.

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. 13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Згодом Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА. 20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.