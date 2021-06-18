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    ДБР проводить обшуки в Міністерстві юстиції – Малюська

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    ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту - ДБР проводить обшуки в Міністерстві юстиції – Малюська
    ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту
    Фото з відкритих джерел

    У ДБР поки не прокоментували ситуації

    Державне бюро розслідувань увечері 17 червня проводить обшуки в Міністерстві юстиції України. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у коментарі Українській правді.

    За його інформацією, обшуки проводять в одному із приміщень, розташованому на лівому березі Києва. Там розміщена антирейдерська комісія Мін'юсту. Затриманих або підозрюваних серед співробітників міністерства наразі немає.

    Малюська сказав, що йому невідомі причини слідчих дій. У ДБР поки не прокоментували ситуації.

    Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. 13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

    Згодом Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА. 20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

    Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

    Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

    Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

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    Теги: обшук прокуратура міністр Державне бюро розслідувань Дмитро Білоцерковець Денис Малюська
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    ДБР проводить обшуки в Міністерстві юстиції – Малюська