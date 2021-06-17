Суд зобов’язав ДБР перевірити, чи була державна зрада при ухваленні земельного закону

Суд зробив висновок, що слідчий ДБР формально віднісся до перевірки доводів, зазначених в заяві про вчинення імовірного злочину.

Авторами земельного закону виступила група народних депутатів від «Слуги народу»

Печерський районний суд Києва скасував постанову старшого слідчого Державного бюро розслідувань про закриття кримінального провадження за ч.1 ст. 111 КК України («Державна зрада») і зобов’язав продовжити досудове розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 14 червня.

Мова про кримінальне провадження, яке з грудня 2019 року розслідує ДБР. Відкриття цієї справи через суд ініціювали 23 народних депутатів. На їхню думку, вищі посадові особи держави та народні депутати України ІХ скликання вчинили державну зраду, оскільки ініціювали та пролобіювали прийняття у першому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» від 10 жовтня 2019 року №2178-10. Авторами цього законопроєкту стали 14 обранців з провладної фракції «Слуга народу».

Однак слідчий ДБР наприкінці 2020 року закрив кримінальну справу, бо не побачив складу кримінального правопорушення. Це спонукало одного з народних депутатів, прізвище якого не розголошується в ухвалі, оскаржити у суді такий крок ДБР.

Як з’ясувала слідчий суддя, під час досудового розслідування жодний із 23 політиків-заявників не допитувався. Також не були допитані особи, прізвища яких вказувалися у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того в постанові про закриття кримінального провадження не конкретизовано щодо кого встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.

У результаті суд зробив висновок, що слідчий ДБР формально віднісся до перевірки доводів, зазначених в заяві про вчинення імовірного злочину.

Як повідомляв «Главком», з 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

16 червня лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко анонсувала початок «національного руху аграріїв» в Україні. За її словами,багатотисячне народне віче у Полтаві ухвалило звернення до президента Володимира Зеленського, в якому закликало негайно провести референдум щодо продажу землі та до його проведення не вводити в дію вже ухвалені «земельні» закони.