Засідання у справі Савченко та Рубана перенесли на 31 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти

Суд вирішив відкласти засідання через те, що «враховуючи тяжкість злочину», наявність захисників є обов’язковою

Броварський міськрайонний суд 7 травня переніс засідання у справі депутата Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана через неявку захисників Рубана.

Це було перше засідання після виходу обвинувачених з-під варти.

Як повідомляє Громадське, обвинувачення наполягало на обранні запобіжного заходу, аргументуючи це тяжкістю злочину.

Захист натомість подав клопотання про перенесення засідання через відсутність обох адвокатів Володимира Рубана. Сам же Рубан запропонував перенести засідання на період після інавгурації новообраного президента.

Суд вирішив відкласти засідання на 31 травня через те, що «враховуючи тяжкість злочину», наявність захисників є обов’язковою.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.