Луценко розповів, чому Савченко і Рубану вдалось законно вийти на волю



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Часта зміна адвокатів, нестача суддів та самоусунення деяких суддів від розгляду цієї справи – усе це зіграло на руку Савченко та Рубану

Вчорашнє звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Справа Савченко - Рубана 28.01.2019 була направлена в суд з обвинувальним актом. Тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення ( вірніше - його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу - виключна компетенція суду», - написав в Facebook.

При цьому він додав, що ряд останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, «змушують визнати: судова система тяжко хвора».

Першою причиною таких ситуацій в судочинстві генпрокурор назвав дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. «У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави», - нагадав Луценко.

Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у Верховній Раді, додав він.

Друга причина «хвороби судової системи» - критичний дефіцит самих суддів.

«40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть 1 судді призводить до передачі справи в інший суд. «Футбол» зміни судів у справі Савченко - Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд - Чернігівський районний - Чернігівський апеляційний - Верховний суд - Солом‘янський районний - Київський апеляційний - Верховний суд - Київський апеляційний - Дарницький районний - Київський апеляційний - Броварський районний», - нарікає Луцнеко.

Третя причина - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. «Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвод у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території», - нагадав генпрокурор.

Наприкінці Луценко заспокоює, що звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні не означає зняття обвинувачення. «ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої ДНР для обстрілу української столиці не залишиться безкарним», - вважає генпрокурор.

В офіційній позиції ГПУ вказується, що під час підготовчого судового засідання прокурорами виконано всі передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України дії щодо заявлення та підтримання клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу обвинуваченим. При цьому судом не виконано вимоги ч. 4 ст. 199 КПК України, якою визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянуто судом до закінчення строку дії попередньої ухвали.

Нагадаємо, опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін тримання Надії Савченко і Володимира Рубана під вартою, який не був продовжений.

Савченко підозрюється в здійсненні кримінальних злочинів – спроба насильницької зміни конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, створення терористичної групи і незаконне поводження зі зброєю. Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його.