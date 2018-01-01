Заступник директора ФБР, якого критикував Трамп, подав у відставку

Заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію

Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела. За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати



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Ендрю Маккейб

Заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію

Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела.

За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію в березні.

Телекомпанія NBC повідомила, що він буде технічно перебувати у відпустці до офіційного виходу на пенсію. ФБР не коментує ці повідомлення.

Президент США раніше висловлював невдоволення тим, як Маккейб проявив себе в розслідуванні щодо колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон.

Трамп також звинуватив його в упередженості, тому що дружина Маккейба отримала від організації, близької до Клінтон, внесок на свою виборчу кампанію під час невдалої боротьби за місце в Сенаті США.

Повідомлення про відставку Маккейба з’явилися через кілька днів після того, як директор ФБР Крістофер Рей змінив своїх головних помічників, призначених його попередником Джеймсом Комі.

У травні минулого року Трамп звільнив Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.