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    Заступник директора ФБР, якого критикував Трамп, подав у відставку

    Заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію
    Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела. За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати
    • Сьогодні, 22:39
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    <span>Ендрю Маккейб</span>
    Ендрю Маккейб

    Заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію

    Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа й інших республіканців, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела.

    За повідомленнями, заступник директора ФБР подав у відставку на кілька тижнів раніше від очікуваної дати виходу на пенсію в березні.

    Телекомпанія NBC повідомила, що він буде технічно перебувати у відпустці до офіційного виходу на пенсію. ФБР не коментує ці повідомлення.

    Президент США раніше висловлював невдоволення тим, як Маккейб проявив себе в розслідуванні щодо колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон.

    Трамп також звинуватив його в упередженості, тому що дружина Маккейба отримала від організації, близької до Клінтон, внесок на свою виборчу кампанію під час невдалої боротьби за місце в Сенаті США.

    Повідомлення про відставку Маккейба з’явилися через кілька днів після того, як директор ФБР Крістофер Рей змінив своїх головних помічників, призначених його попередником Джеймсом Комі.

    У травні минулого року Трамп звільнив Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

    США вибори ФБР
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