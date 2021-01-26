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    Заступник міністра фінансів у попередньому уряді «не зміг» правильно заповнити декларацію

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    Суд визнав винним колишнього заступника міністра фінансів України Юрія Джигира у&nbsp;поданні завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації - Заступник міністра фінансів у попередньому уряді «не зміг» правильно заповнити декларацію
    Суд визнав винним колишнього заступника міністра фінансів України Юрія Джигира у поданні завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації

    Ексвисокопосадовець на 217,77 тис. грн занизив свої доходи в електронній декларації

    Колишній заступник міністра фінансів України Юрій Джигир заплатить 17 тис. грн штрафу за подання завідомо недостовірних відомостей в електронній декларації.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Печерського районного суду Києва від 10 грудня 2020 року.

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило е-декларацію експосадовця за 2018 рік (виправлена) і виявило ряд фінансових розбіжностей. Зокрема, декларації не відображено 35 тис. грн доходу від відчуження Джигиром частки у статутному капіталі ТОВ «Фіско Інформ»;  35,3 тис. грн у вигляді додаткового блага від ТОВ «Проспектc Україна».

    Крім цього, не відповідності стосувалися декларування доходу від зароблених процентів у банках. Замість 230,2 тис. Джигир вказав 124,79 тис. грн.

    Ще ексзаступник міністра неправильно порахував залишок коштів розміщених на банківських рахунках: у розділі «Грошові активи» зазначено 1,59 млн грн, а треба було 1,66 млн грн.

    Таким чином, декларант подав декларацію з недостовірними відомостями, що відрізняються від достовірних на 217,77 тис. грн.

    У суді Юрій Джигир не визнав вину і просив закрити справу за відсутності події і складу адмінправопорушення. Його захисниця Злата Симоненко підтримала клієнта і наполягала на закритті справи, посилаючись на рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, оскільки НАЗК не мало повноважень на відповідні перевірки.

    Щодо самих фактів порушень, виявлених в е-декларації, захисниця ексзаступника міністра пояснила:

    щодо ТОВ «Фіско Інформ» і ТОВ «Проспектс Україна», послалась на відсутність доказів;

    щодо подарунків - то всі суми у декларації були вказані без урахування податків; що стосується відомостей його дружини - це ті дані, які надавала вона декларанту;

    залишки із зарплатній картці не були вказані у відповідному розділі, оскільки вони були вказані у розділі про доходи і він не знав, що це треба дублювати.

    Прокурор надав письмовий висновок, яким просив застосувати штраф до колишнього високопосадовця.  

    Суд визнав винним ексзаступника міністра і додав, що «корупційні правопорушення несуть негативні наслідки, які можуть виявитися у підриві авторитету державних органів, а тому таке правопорушення не може бути визнане як малозначне».

    Наразі колишній чиновник оскаржує в апеляції рішення Печерського райсуду.

    Нагадаємо, що 4 вересня 2019 року Юрій Джигир був призначений заступником міністра фінансів.

    11 березня 2020 року новий прем’єр Денис Шмигаль звільнив пана Джигира.

    Теги: суд декларація НАЗК
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