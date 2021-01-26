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    Мільярдні активи Микитася «розтягують» люди, які приводять до оточення Татарова, – ЗМІ

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    Татаров потрапив в&nbsp;&laquo;Укрбуд&raquo; у 2014-му, після звільнення з Головного слідчого управління МВС - Мільярдні активи Микитася «розтягують» люди, які приводять до оточення Татарова, – ЗМІ
    Татаров потрапив в «Укрбуд» у 2014-му, після звільнення з Головного слідчого управління МВС
    Зображення: 24 канал

    За словами Микитася, він особисто взяв Татарова в «Укрбуд» у 2014-му, але цьому передувало «прохання від поважних людей»

    Незадовго до і вже після призначення Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента, окремі активи його колишніх роботодавців – компанії «Укрбуд» і її експрезидента Максима Микитася – почали переписувати на осіб, які привели журналістів до оточення самого Татарова.

    Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

    Нагадаємо, що Татаров потрапив в «Укрбуд» у 2014-му, після звільнення з Головного слідчого управління МВС. За словами Микитася, він особисто взяв Татарова на роботу, але цьому передувало «прохання від поважних людей». Після призначення Татарова в «Укрбуд», компанія почала отримувати регулярні замовлення на будівництво від Міністерства внутрішніх справ.

    Паралельно зростали і статки самого Татарова та членів його родини, які оформили на себе цілий ряд об’єктів нерухомості «Укрбуду», серед яких, наприклад, квартира у згаданому вже ЖК на Антоновича, 131.

    У 2019-му Татаров захищав у судах топ-менеджерів компанії, яких теж затримували у зв’язку зі справою квартир Нацгвардії. Топ-менеджерів суд відпустив під доволі скромні застави.

    Джерело: Bihus.info

    Теги: МВС суд Максим Микитась Укрбуд Олег Татаров
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