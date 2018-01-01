Затриманий у Києві Михальчевський дає свідчення у прокуратурі АРК

Суд у Херсоні має обрати для так званого міністра Криму запобіжний захід

Колишній так званий міністр охорони здоров'я Криму Петро Михальчевський з'явився зі своїм адвокатом у прокуратуру АРК і дає свідчення. Про це повідомила прес-секретар відомства Тетяна Тихончик, передає «Укрінформ». «Михальчевський з'явився зі своїм адвокатом і дає свідчення», - зазначила вона. Тихончик додала, що



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Фото з відкритих джерел Петро Михальчевський

Суд у Херсоні має обрати для так званого міністра Криму запобіжний захід

Колишній так званий міністр охорони здоров'я Криму Петро Михальчевський з'явився зі своїм адвокатом у прокуратуру АРК і дає свідчення. Про це повідомила прес-секретар відомства Тетяна Тихончик, передає «Укрінформ».

«Михальчевський з'явився зі своїм адвокатом і дає свідчення», - зазначила вона. Тихончик додала, що під час допиту прокурор має повідомити йому про підозру у державній зраді.

Також сьогодні суд міста Херсона має обрати для Михальчевського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки його справу розслідує ГУ СБУ в АР Крим, яке наразі знаходиться у Херсоні.

Як повідомляв «Главком», у Києві затримали колишнього міністра охорони здоров'я анексованого Криму Петра Михальчевського. Також повідомляється, що були проведені обшуки за місцем його тимчасового проживання.

Михальчевський був міністром охорони здоров'я Криму вже після анексії півострова. У червні 2014 року його зняли з посади одночасно з декількома головними лікарями лікарень Сімферополя. Формально - їм запропонували піти через корупцію.