Медведчук має понести справедливе покарання: Партія Порошенка зробила заяву

Треба очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників

Треба очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників

Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності – «Європейська Солідарність»

«Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.

Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.

Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.

Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.

Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні – і сьогодні працює у державних інституціях.

Сьогодні – правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.