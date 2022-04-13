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    Медведчук має понести справедливе покарання: Партія Порошенка зробила заяву

    Треба очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників - Медведчук має понести справедливе покарання: Партія Порошенка зробила заяву
    Треба очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників
    фото з відкритих джерел

    Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності – «Європейська Солідарність»

    «Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.

    Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.

    Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.

    Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.

    Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні – і сьогодні працює у державних інституціях.

    Сьогодні – правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти Європейська солідарність СБУ війна партії Володимир Зеленський Україна влада окупація #stoprussia
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    Медведчук має понести справедливе покарання: Партія Порошенка зробила заяву