Медведчук втік з-під арешту

Адвокатка Медведчука заявила, що нардепа начебто евакуювали у «безпечне місце» в Києві

Проросійський народний депутат Віктор Медведчук, кум російського агресора Путіна, втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Це підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і територіальна оборона Києва поговорить з ним начистоту. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то решту життя він проведе в РФ разом із Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко (дружина політика – ред.) поспіхом утекла з України через Білорусь», – написав у фейсбуці Геращенко.

Водночас адвокатка Медведчука заявила, що він покинув будинок, де відбував домашній арешт, ще 24 лютого. Вона повідомила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.

Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.