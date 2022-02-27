  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Медведчук втік з-під арешту

    Подробиці втечі Віктора Медведчука не повідомляються - Медведчук втік з-під арешту
    Подробиці втечі Віктора Медведчука не повідомляються
    фото: Економічнаа правда

    Адвокатка Медведчука заявила, що нардепа начебто евакуювали у «безпечне місце» в Києві

    Проросійський народний депутат Віктор Медведчук, кум російського агресора Путіна, втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Це підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і територіальна оборона Києва поговорить з ним начистоту. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то решту життя він проведе в РФ разом із Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко (дружина політика – ред.) поспіхом утекла з України через Білорусь», – написав у фейсбуці Геращенко.

    Водночас адвокатка Медведчука заявила, що він покинув будинок, де відбував домашній арешт, ще 24 лютого. Вона повідомила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

    21 лютого поліція навідувалася до будинку Медведчука у Києві. Була інформація, що звідти вивозять речі.

    Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

    Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

    Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

    Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.

    Теги: Росія Віктор Медведчук Антон Геращенко Путін арешт Оксана Марченко Опозиційна платформа — За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Медведчук втік з-під арешту