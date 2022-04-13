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    Затримання Медведчука. Кремль впав в істерику і сипле погрозами

    Затримання Медведчука. Кремль впав в істерику і сипле погрозами
    фото з відкритих джерел

    Дмитро Медведєв дав «цінні поради»

    Експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заступився за кума Путіна Віктора Медведчука. Відповідний допис російський політик 13 квітня зробив у своєму телеграм-каналі.

    Медведєв назвав виродками окремих представників української влади за те, що ті мають намір вибити свідчення з Віктора Медведчука, засудити його, а потім обміняти на полонених.

    «Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, які обмінюються», – пригрозив колишній президент Росії.

    Скріншот з Telegram Медведєва
    Скріншот з Telegram Медведєва

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
    27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Дмитро Медведєв Україна окупація #stoprussia
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    Затримання Медведчука. Кремль впав в істерику і сипле погрозами