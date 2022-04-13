Євросоюз не має права бути спонсором війни – Зеленський звернувся до парламенту Естонії

Глава держави наголосив: «Санкції - це єдиний інструмент на сьогодні, щоб примусити Росію до миру»

Зеленський: «ЄС має найти інструменти впливу на Росію, аби зупинити депортацію українців»

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Естонії по відеозв’язук та закликав країни Європи перестати спонсорувати війну та депортацію, що вчиняє Росія.

«ЄС має найти інструменти впливу на Росію, аби зупинити депортацію українців і повернути всіх людей додому. Євросоюз має силу, щоб це забезпечити й повинен скористатися цією силою. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, тисячі вкрадених дітей, вона не повинна отримувати жодних грошей від європейських держав чи компаній. Євросоюз не має бути спонсором депортацій. Євросоюз не має права бути спонсором війни», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, європейські лідери мають з більшою увагою ставитися до санкційної політики.

«Санкції – це єдиний інструмент на сьогодні, щоб примусити Росію до миру. Закликаю при затвердженні нового дуже важливого санкційного пакету захищати необхідність повного блокування російських банків, внести нарешті нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу», – закликав Зеленський.

Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс уже прибули в Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за Полярне коло. За даними The Independent, близько 100 тис. людей вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.