Затримання перекладача Гройсмана: стали відомі подробиці

СБУ кілька місяців «вела» Єжова для документування його контактів з російськими спецслужбами

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман знав від СБУ, що його перекладач працює на спецслужби РФ за кілька місяців до його затримання. Про це «Українській правді» стало відомо з власних джерел. СБУ кілька місяців «вела» співробітника Кабміну Станіслава Єжова за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування



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Єжов працював особистим перекладачем Гройсмана

СБУ кілька місяців «вела» Єжова для документування його контактів з російськими спецслужбами

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман знав від СБУ, що його перекладач працює на спецслужби РФ за кілька місяців до його затримання.

Про це «Українській правді» стало відомо з власних джерел.

СБУ кілька місяців «вела» співробітника Кабміну Станіслава Єжова за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування його контактів з російськими спецслужбами.

За деякими даними, Гройсману навіть давали слухати розмови перекладача з куратором від РФ. Він був затриманий після того, як у СБУ з'явилася інформація, що він може втекти.

Згідно з декларацією Єжова, його дружина Юлія Мірошнікова громадянка Росії.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

«Оперативники СБ України задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. За сприяння керівництва українського Уряду, агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці», - йдеться в повідомленні прес-центру.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцем роботи та проживання чиновника.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину.